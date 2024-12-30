В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств на 2025 год

Такое решение было принято, чтобы избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки

Фото: Михаил Захаров

Правительство России продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств в стране до конца 2025 года. Такое решение было принято, чтобы избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки.

— Речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, — пояснили на сайте Кабмина.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ранее правительство продлило упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий до конца 2027 года.

Напомним, недавно в Госдуму направили законопроект, который установит перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) и наделит Кабинет министров полномочиями по его утверждению.



Галия Гарифуллина