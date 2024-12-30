В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств на 2025 год
Такое решение было принято, чтобы избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки
Правительство России продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств в стране до конца 2025 года. Такое решение было принято, чтобы избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки.
— Речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, — пояснили на сайте Кабмина.
Ранее правительство продлило упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий до конца 2027 года.
Напомним, недавно в Госдуму направили законопроект, который установит перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) и наделит Кабинет министров полномочиями по его утверждению.
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