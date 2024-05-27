В Татарстане утвердили порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза

Фото: Динар Фатыхов

Совет казыев и Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана утвердили порядок проведения одного из главных мусульманских праздников — Курбан-байрама, а также праздничного намаза в республике в 2024 году.

В этом году день Арафа приходится на 15 июня, а Курбан-байрам — на 16 июня. По случаю праздника во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные намазы. На праздник в мечети рекомендуют собираться за час до восхода солнца, совершать гает-намаз — через 30 минут после восхода.

Порядок проведения мероприятий в честь праздника Курбан-байрам в Казани:

2:00–3:00 — утренний намаз, рецитация Священного Куръана;

3:00–3:30 — праздничный вагаз;

03:30 — гает-намаз;

03:40 — проповедь на арабском языке, чтение Куръана, ду'а.

После совершения праздничного намаза начнутся обряды жертвоприношения. В Казани забой жертвенных животных продолжится до 20:32 часов 18 июня (до заката солнца). Сумма нисаба для жертвоприношения составляет 51 тысячу рублей.

15, 16, 17, 18 и 19 июня наступают дни такбира Ат-Ташрик. Верующие произносят такбир-ташрик после каждого фарз намаза (всего 23 раза) начиная с утреннего (фаджр) намаза 15 июня и заканчивая икенде (аср) намазом 19 июня включительно. Мужчины произносят такбиры вслух, а женщины — шепотом.

Рената Валеева