Нелегальным мигрантам необходимо уехать из России до 30 апреля или урегулировать свое правовое положение

Фото: Динар Фатыхов

Иностранцам, которые незаконно находятся в России, необходимо до 30 апреля покинуть страну или урегулировать свое правовое положение. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина о высылке нелегальных мигрантов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Установить, что находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства (далее — иностранные граждане), сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с января по 30 апреля 2025 г. урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» с учетом особенностей, установленных настоящим указом (без выезда из Российской Федерации и без учета заявленной цели въезда в Российскую Федерацию), — сказано в указе.

Согласно документу, в отношении мигрантов, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, «прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации».

Положения не распространяются на иностранных граждан, создающих угрозу национальной безопасности страны. Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, в России появится реестр контролируемых мигрантов-нарушителей. Попавшие в него иностранцы не смогут менять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы своего региона или муниципального образования, а также управлять транспортными средствами и заключать браки.

Галия Гарифуллина