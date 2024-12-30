Владимир Путин учредил стипендию для выдающихся спортсменов и их тренеров

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин учредил стипендию для граждан, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На стипендии смогут претендовать чемпионы Олимпийских игр, медалисты официальных соревнований, их тренеры и специалисты спортивных сборных команд России. Также выплаты предусмотрены для медалистов Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, Сурдлимпийских игр и т.д.

Размер стипендии варьируется от 25 до 60 тыс. рублей. Выплата будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.



Напомним, Минспорта и Олимпийский комитет России (ОКР) окажут полную поддержку всем российским спортсменам, которые смогут квалифицироваться для участия в зимней Олимпиаде 2026 года. Отборочный процесс начнется в ближайшее время, хотя не все федерации открылись из-за существующих проблем, особенно в биатлоне и лыжных гонках.



Галия Гарифуллина