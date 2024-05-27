Отопительный сезон 2024 года в Казани начнется в конце сентября

Фото: Максим Платонов

В 2024 году отопительный сезон начнется в третьей декаде сентября. К 1 сентября планируется завершить капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования. Об этом сообщил Василий Лысачкин, председатель комитета ЖКХ, в докладе «Об итогах отопительного периода 2023/2024 года и задачах по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2024/2025 года».



Прошедший в Казани отопительный сезон продлился 198 дней — с 5 октября по 20 апреля. В прошлом году он был дольше: 211 дней — с 26 сентября по 24 апреля.



— Прошедший отопительный сезон прошел без происшествий, чему способствовала большая подготовительная работа, — отметил он.

В дополнение к этому председатель комитета рассказал, что в городе уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах — обслужить 5948 многоквартирных домов, в том числе 5538 домов с центральным отоплением. Также проведут работы на 878 объектах социальной сферы, среди которых:



656 объектов образования;

115 зданий здравоохранения;

36 объектов культуры;

25 центров для детей и молодежи;

30 секций для занятий спортом;

16 объектов социальной защиты.

В ближайшее время также заменят и реконструируют более 37 километров сетей отопления и горячего водоснабжения. Из них почти 25,7 километра будут относиться к «Казанским тепловым сетям», а остальные 11,3 километра — к «Казэнерго».



Кроме того, в 2024 году запланирован ремонт 182 многоквартирных домов города.

— В рамках работ будут утеплены стены и кровля зданий, заменены входные двери, а также проведена герметизация межпанельных швов. Это позволит повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности, — дополнил спикер. — В 45 домах проведут ремонт центральной системы отопления, а в 5 домах установят узлы погодного регулирования.