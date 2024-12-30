В Казани отреставрировали один из корпусов усадьбы Сапогульцева

В Казани завершили реставрационные работы во флигеле усадьбы Сапогульцева, расположенной по улице Рахматуллина/Профсоюзная, д. 8/11. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В числе выполненных специалистами работ:

инженерное укрепление фундаментов и гидроизоляция стен цокольного этажа;

инженерное укрепление стен и сводов;

восстановление утраченной кирпичной пристройки с входным узлом со стороны северного фасада;

устройство инженерных коммуникаций, отделка внутренних помещений;

восстановление крыльца из гранита.

Кроме того, в ходе благоустройства были выполнены укрепление и реставрация ограды территории со стороны улиц Профсоюзной и Кави Наджми. Работы в здании служб и главном доме ансамбля Сапогульцева еще не закончены.

Напомним, недавно в Казани завершилась масштабная реконструкция дома №7 по улице Кремлевской, где жил поэт Гавриил Каменев. Она включала в себя укрепление стен, сводов и фундамента, гидроизоляцию подвала, замену аварийных участков кровли, ремонт перекрытий и лестниц. Специалисты также отреставрировали фасад и кирпичную кладку, восполнив утраченные участки кирпичом старого образца.

Галия Гарифуллина