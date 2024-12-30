В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крушения самолета в Муане

Утром 30 декабря еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли такие же проблемы с шасси, как и у потерпевшего крушение в Муане судна

Фото: Максим Платонов

Утром 30 декабря еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли такие же проблемы с шасси, как и у потерпевшего крушение в Муане судна. Власти намерены проверить все Boeing 737-800 на территории страны, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на Министерство земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Напомним, вчера в Южной Корее самолет, вылетевший из Бангкока и направлявшийся в аэропорт Муан, потерпел катастрофу, не сумев завершить посадку и врезавшись в ограждение. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, из которых, как сообщают, 85 погибших, в то время как двоим удалось выжить.

Причиной инцидента, по информации местных властей, стала неисправность шасси, предположительно, вызванная столкновением с птицами.

Галия Гарифуллина