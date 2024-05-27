Рустам Минниханов участвует в заседании Совета регионов России и Узбекистана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в заседании Совета регионов Узбекистана и России. Мероприятие проходит при участии президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.



На заседании обсудят развитие сотрудничества между регионами двух стран. Татарстан — один из лидеров в реализации совместных проектов с Узбекистаном.

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 27% и составил 370 миллионов долларов. В Казани работает Генеральное консульство Узбекистана, а в Узбекистане с 1992 года действует председательство Татарстана.

Также развиваются транспортные связи: открыты прямые перелеты между Казанью, Ташкентом, Самаркандом и Ферганой. За последние два года состоялось открытие химико-индустриального технопарка «Чирчик» — совместного проекта татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров; технопарк «Джизак».

В 2022 году открылся филиал КФУ в Джизаке и центр симуляционной медицины филиала КФУ. взято с сайта tatarstan.ru

Напомним, сегодня Рустам Минниханов и Хоким Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством Татарстана и Хокимиятом Джизакской области.

Рената Валеева