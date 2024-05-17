KazanForum, приговор по делу Finiko, речь Путина в Китае
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 17 мая.
- Сегодня прошел третий день деловой программы 15-го Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Одним из важных событий стало пленарное заседание на тему «Финансовая и логистическая инфраструктура России и стран СНГ». Рустам Минниханов заявил, что KazanForum стал площадкой для укрепления сотрудничества России с исламскими странами и установления новых деловых контактов: «Два года назад казанскому форуму присвоили федеральный статус. Мы признательны президенту нашей страны за высокое доверие. Федеральный оргкомитет возглавил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Работа форума вышла на качественно новый уровень».
1/37
- Владимир Путин завершил визит в Китай. На итоговой пресс-конференции он высказался по поводу переговоров с Украиной, санкций против России и перестановок в Министерстве обороны. Президент дал оценку действиям США, которые вводят запретительные пошлины на китайские электрокары, что, по его мнению, является проявлением недобросовестной конкуренции. Кроме того, глава государства коснулся темы выборов президента Украины, отметив, что этот вопрос должна решать политическая и правовая система страны.
- Также в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» обсудили развитие международных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что будут активно развиваться железнодорожные и автомобильные перевозки, а также водные пути. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков сообщил, что за год произошла радикальная переориентация логистических маршрутов на Восток — теперь 80% экспорта проходит по территории дружественных стран (СНГ).
1/49
- В рамках KazanForum обсудили вопрос технологического суверенитета. Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов подчеркнул важность международного сотрудничества в этой сфере, а президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков отметил необходимость для России стать лидером в области микроэлектроники. Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон», указала на мультипликативный эффект микроэлектроники и важность инвестиций в эту отрасль.
- Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения еще четверым обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил фигурантам дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, до 22 августа 2024 года.
- Вахитовский суд Казани признал Лилию Нуриеву, участницу преступного сообщества Finiko, виновной в мошенничестве на 206 млн рублей и приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима. Суд не удовлетворил гражданские иски потерпевших, оставив их без рассмотрения. После вынесения приговора по основному делу будет приниматься решение по гражданским искам. Нуриеву взяли под стражу в зале суда. Приговор стал первым по делу Finiko в Татарстане.
- Замминистра МЧС Татарстана Олегу Степущенко не удалось добиться отмены обвинительного приговора, но срок его наказания сокращен на полгода — c четырех с половиной до четырех лет. Верховный суд Татарстана отменил решение об удовлетворении иска МЧС на 42,8 млн рублей. В своем последнем слове осужденный попросил суд учесть документы, приложенные к материалам его защиты.
- Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский провели встречу, на которой обсудили управление объектами Всемирного наследия и сохранение нематериального наследия.
- В Минеральных Водах произошло возгорание кровли двухэтажного здания на территории автостоянки перед аэропортом. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, охвативший 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
- «Аэрофлот» заключил контракт на поставку 11 самолетов Ту-214, производимых в Казани. Сроки поставки неизвестны. Кабину экипажа, рассчитанную на трех человек, нужно будет переделать под двух членов экипажа. Глава госкорпорации «Ростех» сообщил, что «Аэрофлот» заинтересован в новых самолетах.
- Международный Олимпийский комитет ввел запрет для сотрудников СМИ, которые будут работать на Олимпиаде в 2024 году, на использование любых символов России. Это решение может повлиять на работу российских журналистов на предстоящих Олимпийских играх в Париже.
Ключевые события 814-го дня специальной военной операции на Украине:
- За последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских БПЛА самолетного типа, также в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров.
- Расчет зенитного ракетного комплекса Бук-М1-2 уничтожил украинский БПЛА Jupiter H-3, а артиллеристы Черноморского флота уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра. Кроме того, расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ивановских десантников разгромили противника в районе населенного пункта Часов Яр.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 058 танков и других боевых бронированных машин, 1 303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 763 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Олег ИсаковОбщество Татарстан