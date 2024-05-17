Аэрофлот заключил контракт на поставку 11 самолетов Ту-214, производимых в Казани

Фото: Максим Платонов

Аэрофлот заключил контракт на поставку 11 самолетов Ту-214, производимых в Казани. В настоящее время сроки не известны. Об этом в интервью изданию РБК сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Директор корпорации также отметил, что «Аэрофлот» имеет общее пожелание к доработке самолетов, оно заключается в том, что кабину экипажа рассчитанную для трех человек, нужно перевести на двух членов экипажа. В перспективе «Аэрофлот» «хочет еще» самолетов, отметил глава госкорпорации.

Напомним, Авиакомпания «ЮВТ Аэро», осуществляющая регулярные пассажирские перевозки из Татарстана, планирует получить первые самолеты Ту-214 в октябре 2025 года.

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Разиль Самигуллин