KazanForum 2024 — день третий: темы, новости, спикеры

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

В Казани стартовал третий день 15-го Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Он собрал участников из 84 регионов России и 85 стран мира. В рамках форума запланировано более сотни деловых встреч, открытых заседаний и круглых столов. Итоги первого и второго дня KazanForum — в проекте «Реального времени».

Гости выездной редакции обсуждают актуальные вопросы, рассказывают о том, какие продукты и наработки представляют на форуме, делятся первыми итогами работы на полях KazanForum 2024.

Председатель Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Татарстана Ирина Купряхина рассказала, что предприятия этой отрасли обладают большим потенциалом в научно-исследовательской работе и обучении конструкторов и дизайнеров. «Чего нет в той же Африке», — добавила Купряхина.

Однако, по ее словам, Африка, Афганистан, Иран и другие страны исламского мира, в отличие от России, богаты сырьем и свободной рабочей силой. «Сейчас рынок труда [в России] — это огромный и сложный вопрос. Кадров нет вообще», — сказала Купряхина. Часть отечественных предприятий из-за кадрового голода размещают свои производства в исламских странах. По словам председателя, в основном это Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. «В ближайшие лет 10 [ситуация с нехваткой рабочей силы в России] будет только усугубляться», — заключила Купряхина.

Заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана «Азпромо» Зохраб Гадиров сообщил «Реальному времени», что республика приехала на KazanForum с текстильной и пищевой продукцией местных компаний. «Мы видим, что интерес к ней есть», — заключил Гадиров.

По его словам, товарооборот между Россией и Азербайджаном по итогам 2023 года составил около $4,4 млрд. При этом экспорт из Азербайджана — примерно $1,2 млрд. Традиционно, сказал Гадиров, страны сотрудничают в нефтегазовой сфере. Кроме этого, он отметил, что в 2023 году вырос ненефтяной экспорт из Азербайджана, в частности, по продукции, представленной на KazanForum. С Татарстаном Азербайджан сотрудничает во многих отраслях промышленности. В частности, в 2023 году в стране открыли сервисный центр КАМАЗ. Сборка автомобилей также осуществляется на базе азербайджанского предприятия.

Руководитель регионального представительства IT-парка «Узбекистан» Джафар Хаитов рассказал, что парк сейчас активно взаимодействует с иностранными резидентами и привлекает компании в том числе из Татарстана. «Мы поговорили с резидентами «Иннополиса» о дальнейшем сотрудничестве», — поделился Хаитов.

Руководитель Ассоциации женщин и девушек Узбекистана Насиба Мирадилова рассказала, что приехала на KazanForum для обмена опытом и поиска партнеров для социальных проектов организации. «[Организаторы] KazanForum создали очень большую платформу для общения. В прошлом году я здесь нашла текстильное производство», — заявила Мирадилова. Кроме этого, добавила она, основная миссия ассоциации — найти направления бизнеса для женщин Узбекистана и привлечь в него зарубежных партнеров.

«Сейчас мы хотим открыть в Узбекистане и Казани совместное предприятие», — заявила Мирадилова. В столице Татарстана планируется создать производство национальной узбекской одежды из 100%-ного хлопка и шелка. В Узбекистане же предполагается использовать татарстанские лен и х/б материалы. Также в рамках проекта в Казани и Ташкенте, сказала она, откроются швейные цеха и магазины.

Председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал, что сейчас в России активно растет число участников программы исламского финансирования. Если в начале программы их было семь, то сейчас стало 23. «Уверен, что их будет больше», — заверил Аксаков.

Для этого, по словам депутата, необходима выработка стандартов использования исламских финансов с их дальнейшей реализацией. Кроме того, в законодательной части были предложения использовать жилищно-накопительные вклады не только для кредитования, но и для исламских ипотек. «Мы изучим это предложение и, вполне возможно, в ближайшие месяц-два эти нормы реализуем», — рассказал Аксаков.