В аэропорту Минеральных Вод произошло возгорание

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Минеральных Вод горит здание строящегося временного сооружения на привокзальной площади. На сайте аэропорта сообщается, что пожар уже локализован и он продолжает работать в штатном режиме.

Несколько минут назад в Минводах приземлились рейсы из Москвы и Астаны. Сейчас к посадке готовятся самолеты из Уфы, Москвы и Казани.

Напомним, 15 мая аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли рейсы. Минобороны России сообщило, что дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА над территорией Татарстана.



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Рената Валеева