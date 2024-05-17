Марат Хуснуллин: в первую очередь будем доводить грузы через Иран к Каспию

«Если до 2022 года 40% экспорта приходилось на недружественные страны, то за год произошла радикальная переориентация логистических маршрутов на Восток. Теперь 80% проходит по территории дружественных стран (СНГ)», — заявил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на сессии на XV Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum». К 2030 году грузопоток по четырем новым коридорам МТК «Север — Юг» собираются довести до $162 млрд. При этом главы Татарстана, Ульяновской и Астраханской областей и Крыма настаивали на расширении водных маршрутов. «Кама, Волга, Каспий — это самый дешевый вид перевозки грузов, важно их расширять», — отметил Рустам Минниханов. Детали — в материале «Реального времени».

«Рамзан с Аллахом да Иван с Христом»

Разворот в движении российского экспорта с Запада на Восток, случившийся сразу после политических событий 2022 года, продолжает оставаться главной темой в повестке российских властей. Но если в прошлом году федеральные чиновники и бизнесмены на заседании круглого стола XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» спорили о параметрах пропускной способности международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» (бизнес настаивал на расширении проектного уровня до 60 млн т грузов в год) и даже строили планы по созданию консорциума с арабскими инвестиционными фондами, то на этот раз почему-то вернулись к прорисовке геополитических маршрутов.

На этот раз федеральные чиновники и бизнесмены вернулись к прорисовке геополитических маршрутов. взято с сайта tatarstan.ru

Именно в этом ракурсе снова проходила дискуссия на панельной сессии «Развитие международных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока». Вновь в ней принимали участие заинтересованные в привлечении российских инвестиций арабские страны: Катар, Оман, ОАЭ, имеющие большую береговую зону вдоль Персидского залива. Но в этом году приехали министры транспорта Афганистана и Таджикистана, по чьим автомобильным дорогам пройдет транзитный грузопоток. А главы поволжских регионов — Татарстана, Ульяновской области, а также прибрежных морских регионов, Астраханской области и Крыма, объединились с тем, чтобы отстоять расширение водных путей до Каспия и Персидского залива.

— Про нас не забудьте! — попросил заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов, зачитав духоподъемные стихотворные строки: — А как они на Западе мечтали нас подчинить то медом, то хлыстом. Но тут им на пути стеною встали Рамзан с Аллахом и Иван с Христом.

Сначала поедем по «железке»

Какие приоритеты определили федеральные власти в формировании МТК «Север — Юг»? Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в первую очередь будут развиваться железнодорожные перевозки в направлении западного обхода Каспия с выходом на страны Персидского залива.

«Развитие МТК «Север — Юг» является для нас одним из самых важных проектов», — заявил Хуснуллин, добавив, что им занимаются системно последние годы. Он разбит на несколько составляющих, но стартует в направлении западного обхода Каспия по железнодорожным путям. Здесь расширены пути.

В первую очередь будут развиваться железнодорожные перевозки в направлении западного обхода Каспия с выходом на страны Персидского залива. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вторая часть подразумевает восточный обход Каспия с выходом на страны Персидского залива, но он будет проходить по автомобильным дорогам Казахстана, Туркменистана. Строительство будет идти в сторону Казахстана, чтобы связать РФ с КНР. Восточный обход подразумевает движение по Центральной Азии со связкой по территории России. Координацией этой работы занимается новый вице-премьер Виталий Савельев, назначенный два дня назад специально курировать развитие транспортной инфраструктуры, а сам Марат Хуснуллин будет отвечать за строительство коридоров, уточнил он.

Минниханов мечтает о выходе к южным морям

Развитие водных путей отнесено ко второму направлению.

— Мы максимально планируем развивать водные пути через Волгу, Каспий и связь с портами Каспийского моря, — сообщил Хуснуллин.

По его словам, он видит в этом большую перспективу. Проще всего обстоят дела с автомобильными дорогами, но тут преградой остаются устаревшие пограничные пункты, которые не способны оперативно пропустить все грузы. Как сообщил Марат Хуснуллин, сейчас идет работа по их расширению и готовятся ввести электронные пломбы. В целом перевозки автомобильным транспортом увеличились на 18%.

«Кама, Волга, Каспий — это самый дешевый вид перевозки грузов». взято с сайта tatarstan.ru

Рустам Минниханов считает, что без выхода к южным морям экспорт будет тормозить.

— У нас ВРП — 4,3 трлн рублей, отгрузка — 4,7 трлн рублей. Это говорит о том, что мы много привозим и увозим, и нам нужны рынки. Учитывая, что направление наших контактов изменилось с Запада на Восток и нам нужны выходы на южные моря, считаем, что вопрос МТК стратегически важен для нашей страны, — заявил он.

По его словам, товарооборот вырос на 84%, но важно использовать воду: «Кама, Волга, Каспий — это самый дешевый вид перевозки грузов». Позже его поддержали губернатор Ульяновской области Русских и глава Астраханской области Бабушкин. Оба региона уже успели наладить мультимодальные перевозки по воде.

В Шанхай везут мороженое на расстояние 10 тысяч км

— Чаще всего простои автомобильного транспорта возникают на пограничных пунктах пропуска на юге страны и на границе с Китаем на востоке, — рассказал позже «Реальному времени» глава постоянного представительства IRU в Евразии Вадим Захарченко. — Тут все еще нужна модернизация пунктов пропуска для увеличения их пропускной способности на границе с Азербайджаном.

По его словам, из-за изменения логистики значительно увеличилось расстояние автомобильных перевозок. Если раньше говорили, что перевозка по дороге неэффективна на расстояние свыше 500 км, то в последние два года идет всплеск перевозок на расстояние 6—8 и даже почти 10 тысяч км в одну сторону. Недавно одна подмосковная компания доставила 40 тонн мороженого в Шанхай. Сейчас российские перевозчики выполняют доставку грузов из Монголии и Ирана.

Если раньше говорили, что перевозка по дороге неэффективна на расстояние свыше 500 км, то в последние два года идет всплеск перевозок на расстояние 6—8 и даже почти 10 тысяч км в одну сторону. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Минпромторг РФ запускает субсидирование затрат операторов, которые работают по транспортным коридорам: Латинская Америка, Африка, «Север — Юг», сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Операторов хотят приучить раскатать транспортные коридоры, и такая программа будет запущена в этом году.

— Будут контейнерные сервисы, что создаст устойчивые транспортные потоки. К 2030 году товарооборот достигнет 162 млрд долларов, — сообщил он.

Вторая задача — поддержка в создании индустриальных парков вдоль этих маршрутов.

— Портовая инфраструктура, склады — этого никогда не делалось. Запускаем работу с этого года, агентами станут управляющие компании, такой опыт есть у Татарстана в Узбекистане, — сказал замминистра.