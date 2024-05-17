«За отсутствием состава»: как суд Татарстана оправдал замглавы МЧС Степущенко, но отправил его в колонию

Фото: Ирина Плотникова

Замминистра МЧС Татарстана Олегу Степущенко не удалось добиться отмены обвинительного приговора. Однако сегодня Верховный суд Татарстана сократил срок его наказания на полгода — с 4,5 до 4 лет колонии общего режима, и отменил итоговое решение в части удовлетворения иска МЧС на 42,8 млн рублей, сообщает с заседания журналист «Реального времени».



При этом фактически защите замминистра удалось добиться оправдания по ключевому эпизоду дела — о злоупотреблении полномочиями на 42,8 млн рублей. «Уголовное дело в этой части прекратить за отсутствием состава преступления. Признать за Степущенко право на реабилитацию», — постановила апелляционная коллегия, смягчив при этом наказание по одному из других эпизодов. Также в резолютивной части решения прозвучало: «Приговор в части удовлетворения гражданского иска МЧС отменить. Гражданский иск оставить без рассмотрения».

Заметим, в апелляционной инстанции адвокат осужденного ВИП-спасателя Елена Точилкина называла данный иск камнем преткновения по этому делу и указывала: «Все деньги израсходованы правильно. Ни в одних показаниях не содержится сведений, что что-то не так закупили или собрали. Тем не менее иск удовлетворен».

Точилкина настаивала на полном оправдании своего клиента: «Как должен был Степущенко подключить речевые сиренные установки (РСУ) к правительственным проводным каналам связи, если их физически не было? Из 131 установки техническая возможность подключения была только по восьми. Вывод суда [первой инстанции] — Степущенко виноват».

В последнем слове осужденный ВИП-спасатель попросил Верховный суд учесть все документы, приложенные к материалам его защитниками. Вину он не признавал с первого дня следствия.

Напомним, главный эпизод этого дела связан с реализацией проекта комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), одним из элементов которой являются те самые РСУ. По версии силовиков, с подачи Степущенко для подключения РСУ были выбраны беспроводные средства связи вместо кабеля, что повлекло тяжкие последствия «в виде длительной дезорганизации работы МЧС Татарстана» в 2013—2021 годах и «угрозу минимум для 122 тысяч жителей республики из зон, подверженных опасностям пожаров и наводнений», а также «срыв госполитики в сфере гражданской обороны». По этому эпизоду злоупотребления полномочиями с ущербом для бюджета в те самые 42,8 млн рублей Советский райсуд Казани признал вину замминистра доказанной, однако освободил его от наказания за истечением срока давности.

На старте расследования дела по этому же эпизоду следствие обвиняло Степущенко еще и в растрате в особо крупном размере, но позже в этой части преследование было прекращено.

Реальный срок в 4,5 года колонии общего режима райсуд назначил Олегу Степущенко по эпизоду мошенничества с подключением к системе "112" и Единой диспетчерской службе особо опасных объектов на 1,3 млн рублей. Суд согласился с версией обвинения, что указанную сумму 1,3 млн рублей обманутый директор ООО «Территория безопасности» перечислил по договору субподряда фирме «Системастрой» Константина Кабальнова, поскольку поверил — без участия этой организации работы не выполнить. В действительности, никаких работ «Системастрой» не выполняла, а деньги получала за оказанную начиная с 2014 года помощь как МЧС, так и лично семье Степущенко.



Кабальнов по этому делу получил условный срок в 3 года с испытательным на год меньше. В то же время суд освободил осужденных от наказания еще по двум эпизодам дела ввиду истечения срока давности — о помехах бизнесу со стороны Степущенко с понуждением компании «Территория безопасности» в 2019 году к выполнению части работ безвозмездно, у Кабальнова — по эпизоду подделки документов.

Ирина Плотникова