День в истории 13 декабря: Путин на КАМАЗе, умер Айдар Хафизов, инвестсовет Татарстана
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 декабря 2023 года
13 декабря в Казани пройдут расширенное заседание Наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана и заседание Инвестиционного совета республики. В России отмечается День медведя, православные отмечают День святого апостола Андрея Первозванного. Год назад Владимир Путин согласился с идеей дать трассе М-12 название «Восток», пять лет назад АО «Связьинвестнефтехим» учредило Фонд стратегического диалога и партнерства с исламским миром. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретится с генеральным директором компании Ethical Drugs Ltd. Мохаммадом Рахматом Уллахом.
- Расширенное заседание Наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана под руководством Минниханова. Последний раз инвестиционный совет собирался 13 октября. Он рассмотрел и одобрил восемь проектов на общую сумму в 109 млрд рублей. Самый крупный из них — на 91,2 миллиарда — представила «Татнефть», это планы по дальнейшему развитию нефтехимического кластера компании в Нижнекамске. Самый скромный — на 300 млн рублей — посвящен переработке пластика в Тюлячинском районе. Обзор проектов — в «Реальном времени».
- Торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан».
- Заседание Инвестиционного совета Татарстана под руководством Рустама Минниханова.
- Татарстан посетит делегация Законодательного собрания. Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Госсоветом республики.
- Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов спортивного сезона 2023 года и празднованию 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
- В Набережных Челнах стартует открытие новогодних елок.
- Чемпионат России по хоккею с мячом среди мужских команд — «Ак Барс-Динамо» против ХК «Сибсельмаш» из Новосибирска.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против уфимского «Урала».
Кто родился: Габдрауф Каюмов и Ренад Сагдеев
- 1816 — инженер, изобретатель, основатель фирмы Siemens Вернер фон Сименс (умер в 1892 году).
- 1867 — норвежский ученый Кристиан Биркеланд (умер в 1917 году). Первым объяснил суть полярного сияния.
- 1903 — писатель Евгений Петров. Является соавтором Ильи Ильфа, вместе с которым написал известные романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
- народный артист РСФСР Николай Рыбников (умер в 1990 году). Известен по фильмам «Война и мир», «Длинный день Кольки Павлюкова», «Направление», «Освобождение», «Люди, как реки», «Старый знакомый», «Седьмое небо», «Круг», «Мраморный дом», «Потому что люблю», «Семья Ивановых».
- 1941 — основатель Международного томографического центра СО РАН, академик РАН, доктор химических наук, уроженец Казани Ренад Сагдеев.
- 1969 — казахстанский и российский певец и композитор Мурат Насыров (погиб в 2007 году).
Кто скончался: «голос Кремля» и экс-глава Госкино России
- 1964 — главный художник Качаловского, оперного и Камаловского театров Петр Сперанский.
- 1995 — заместитель главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Чернобыльской АЭС Анатолий Дятлов. По официальной версии — главный виновник аварии на ЧАЭС.
- 2020 — заслуженный артист России, народный артист Татарстана, известный актер театра имени Галиаскара Камала Айдар Хафизов.
- 2020 — диктор, народный артист России и «голос Кремля» Евгений Хорошевцев.
- 2021 — народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, создатель фильма «Асса» Сергей Соловьев.
- 2022 — экс-глава Госкино России, киновед и кинокритик Армен Медведев.
Праздники: День медведя
- День медведя в России. Является ежегодным праздником во многих регионах. Считается, что 13 декабря медведи окончательно уходят на зимнюю спячку.
- День святого апостола Андрея Первозванного (по новому стилю). Является праздником Православной церкви. Является одним из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. В честь него 325 лет назад Петр I учредил первую и высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного.
События в истории: ликвидация родоначальника сахарной промышленности Татарстана, начало стройки КАМАЗа
- 1642 — голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию.
- 1941 — наводнение в перуанском городе Уарасе, вызванное отколовшимся куском ледника, упавшим в озеро Палькакоча. В результате погибли до 7 тысяч человек.
- 1969 — на стройплощадке будущего завода КАМАЗ вынули первый ковш земли. Этот принято считать официальной датой начала строительства предприятия.
- 1971 — в московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера «Джентльменов удачи».
- 1974 — океанограф и писатель Станислав Курилов совершил побег из СССР, спрыгнув с борта самолета и проплыв около 100 км.
- 1989 — создание Либерально-демократической партии Советского Союза Владимира Жириновского. Упразднена уже в 1992 году — в апреле того года была реорганизована в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР).
- 2003 — в районе города Тикрит в Ираке арестован Саддам Хусейн.
- 2015 — казанский волейбольный клуб «Зенит» второй год подряд стал обладателем Кубка России.
- 2017 — татарстанец Александр Красных стал чемпионом Европы на дистанции 400 м вольным стилем.
- 2018 — АО «Связьинвестнефтехим» учредило Фонд стратегического диалога и партнерства с исламским миром для предоставления «прочих финансовых услуг».
- 2019 — президент России Владимир Путин побывал в Набережных Челнах, куда прибыл для участия в праздновании 50-летия КАМАЗа. На встрече с рабочими челнинского автогиганта он пообещал обсудить создание еще одного инженерного вуза в Набережных Челнах с руководством Татарстана.
- 2020 — Горбольнице №18 присвоили имя ее основателя и экс-главы Минздрава РТ Камиля Зыятдинова.
- 2021 — обанкроченное ЗАО «Нурлатский сахар» приняло решение о ликвидации. Завод называют родоначальником сахарной промышленности Татарстана. В этом году его выставили на продажу за 345 млн рублей.
- 2021 — Приволжский райсуд Казани приговорил гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро к пяти годам колонии общего режима — такой срок он получил за кражу чемодана с ювелирными ценностями в Татарстане на общую сумму 160,6 млн рублей с Казанской ярмарки.
- 2022 — Владимир Путин согласился с идеей дать трассе М-12 от Москвы до Казани название «Восток» и пообещал поучаствовать в торжественной церемонии запуска дороги, который намечен на конец 2023-го. Официально о названии объявили 2 ноября 2023-го.
- 2022 — президент России назначил Григория Гурова на пост председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.
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