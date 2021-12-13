Умер режиссер Сергей Соловьев

Умер народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, создатель фильма «Асса» Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.

Причина смерти не уточняется. По данным источника ТАСС, Соловьев скончался дома.

Фото: wikipedia.org

Сергей Соловьев родился в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. До шести лет его семья жила в Северной Корее, туда после Великой Отечественной войны направили его отца.

В 1960—1962 годах Соловьев работал на Ленинградском телевидении в качестве рабочего. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, дебютировал как режиссер двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье». В 1996 году был режиссером тура предвыборной кампании Бориса Ельцина под названием «Голосуй, или проиграешь». Среди работ Соловьева — «Станционный смотритель», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Анна Каренина» и многие другие.