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Умер режиссер Сергей Соловьев

19:10, 13.12.2021
Умер режиссер Сергей Соловьев
Фото: pixabay.com

Умер народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, создатель фильма «Асса» Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.

Причина смерти не уточняется. По данным источника ТАСС, Соловьев скончался дома.

Фото: wikipedia.org

Сергей Соловьев родился в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. До шести лет его семья жила в Северной Корее, туда после Великой Отечественной войны направили его отца.

В 1960—1962 годах Соловьев работал на Ленинградском телевидении в качестве рабочего. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, дебютировал как режиссер двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье». В 1996 году был режиссером тура предвыборной кампании Бориса Ельцина под названием «Голосуй, или проиграешь». Среди работ Соловьева — «Станционный смотритель», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Анна Каренина» и многие другие.

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