«Связьинвестнефтехим» учредил Фонд стратегического диалога и партнерства с исламским миром

АО «Связьинвестнефтехим» учредило Фонд стратегического диалога и партнерства с исламским миром. Фонд учрежден 12 декабря.

Основной вид деятельности фонда — «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки», сообщает «Интерфакс».

Руководителем фонда назначена Эльмира Садыкова.

«Как известно, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов является президентом группы стратегического видения «Россия — исламский мир». «Фонд стратегического диалога и партнерства с исламским миром является технической структурой данной группы, созданной для решения задач различного рода, таких как: создание и ведение сайта группы, помощь в проведении мероприятий и реализации программ, а также участие в проектах, возникающих в процессе работы группы», — приводит агентство комментарий пресс-службы «Связьинвестнефтехима».

Также в компании отметили, что финансирование фонда будет осуществляться по мере необходимости. Помимо АО «Связьинвестнефтехим» в этом будут принимать участие и другие организации.