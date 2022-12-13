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Умер экс-глава Госкино и кинокритик Армен Медведев

17:58, 13.12.2022
Умер экс-глава Госкино и кинокритик Армен Медведев
Фото: lenfilm.ru

На 85-м году жизни скончался экс-глава Госкино России, киновед и кинокритик Армен Медведев. Об этом рассказал ответственный секретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин, сообщает «РИА Новости».

Источник в окружении Медведева сообщил, что он умер примерно в 4 часа утра.

Армен Медведев — кинопродюсер, педагог, заслуженный деятель искусств Армянской ССР. В 1995 году признан заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. С 1982 года был назначен главным редактором журнала «Советский фильм». С 1999 года — президент Международного фонда развития кино и телевидения для юношества и детей. Дважды лауреат национальной кинематографической премии «Ника». Также он является автором многочисленных статей и ряда книг по вопросам киноискусства.

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Антон Гаврилов
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