Умер экс-глава Госкино и кинокритик Армен Медведев
На 85-м году жизни скончался экс-глава Госкино России, киновед и кинокритик Армен Медведев. Об этом рассказал ответственный секретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин, сообщает «РИА Новости».
Источник в окружении Медведева сообщил, что он умер примерно в 4 часа утра.
Армен Медведев — кинопродюсер, педагог, заслуженный деятель искусств Армянской ССР. В 1995 году признан заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. С 1982 года был назначен главным редактором журнала «Советский фильм». С 1999 года — президент Международного фонда развития кино и телевидения для юношества и детей. Дважды лауреат национальной кинематографической премии «Ника». Также он является автором многочисленных статей и ряда книг по вопросам киноискусства.
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