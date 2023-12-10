День в истории 10 декабря: 325 лет высшей награде России, скончался Лужков и родился Груничев
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 10 декабря 2023 года
10 декабря в 15 районах Татарстана пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов в Татарстане, а казанский «Рубин» сыграет свой последний матч в 2023 году. В этот день отмечаются Всемирный день прав человека и Международный день прав животных. Пять лет назад президент России Владимир Путин согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, а 325 лет назад Петр I учредил первую и высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Дополнительные выборы депутатов представительных органов в Татарстане. Они пройдут в 15 районах республики.
- Российская премьер-лига — казанский «Рубин» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». Матч станет для клуба из столицы Татарстана последним в этом году — после команда уйдет на зимний перерыв и в следующий раз на поле выйдет только 3 марта в матче против «Краснодара».
- В Казани стартуют соревнования Кубка федерации по синхронному плаванию.
Кто родился: Ахмет-Заки Валиди и Александр Груничев
- 1821 — русский поэт и литературный деятель, классик мировой литературы Николай Некрасов.
- 1883 — прокурор СССР (1935—1939), министр иностранных дел СССР (1949—1953) Андрей Вышинский (умер в 1954 году).
- 1890 — политик Ахмет-Заки Валиди, стоявший у истоков создания Башкирской Советской Автономной Республики и ее первый руководитель.
- 1901 — клоун, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Карандаш (настоящее имя — Михаил Румянцев; умер в 1983 году).
- 1930 — советский и российский историк-международник, специалист по истории международных отношений и дипломатии XX века Абдулхан Ахтамзян (умер в 2018 году). Являлся почетным членом Академии наук Республики Татарстан.
- 1948 — писатель, главный редактор газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев.
- 1963 — торгово-экономический представитель Татарстана в Чехии Зуфар Абдулгалеев.
- 1966 — генеральный директор ОАО «Алабуга Соте» Татьяна Алексеева.
- 1975 — председатель Государственного комитета Татарстана по тарифам Александр Груничев.
- 1977 — глава Высокогорского района РТ Равиль Хисамутдинов.
Кто скончался: Юрий Лужков и Мансур Шигапов
- 1910 — автор первой в России «Еврейской энциклопедии» Давид Гинцбург.
- 2006 — диктатор Чили с 1973 по 1990 годы Аугусто Пиночет.
- 2016 — старейший режиссер «Ленфильма» Сергей Микаэлян.
- 2019 — основатель и издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай.
- 2019 — народный артист России Олег Талыпин.
- 2019 — экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, как Юрий Лужков обратился к нему за помощью. Бывший градоначальник российской столицы попросил Татарстан помочь Черноморскому флоту.
- 2021 — онколог и заслуженный врач Татарстана Вагиз Фазулзянов.
- 2022 — поэт, автор популярных песен, член Союза писателей Татарстана, экс-директор Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева Мансур Шигапов.
Праздники: День прав людей и животных
- Всемирный день прав человека. Установлен на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека. Документ провозглашал права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
- Международный день прав животных. Учрежден в 1998 году и отмечается в один день со Всемирным днем прав человека, чтобы подчеркнуть — живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.
- Всемирный день футбола. Неофициальный праздник, призванный отдать дань этому виду спорта.
- День создания службы связи МВД России. Она была основана 10 декабря 1949 года приказом приказом министра внутренних дел СССР №785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР». Сам праздник утвердили 9 августа 1999 года — в день 50-летнего юбилея службы.
- Нобелевский день. Ежегодно 10 декабря проводится церемония вручения Нобелевской премии. Дата связана с годовщиной смерти Альфреда Нобеля — он умер 10 декабря 1896 года.
События в истории: на базе Университета Иннополис открылся первый в России Институт искусственного интеллекта
- 1698 — Петр I учредил первую (и высшую) награду России. Речь об императорском ордене Святого апостола Андрея Первозванного.
- 1828 — Указом Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт.
- 1901 — вручены первые Нобелевские премии.
- 1930 — образованы Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа.
- 1987 — Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью».
- 1997 — Акмола была официально объявлена столицей Республики Казахстан. Ныне называется Астаной.
- 2015 — бывший гендиректор «Тасмы» Айрат Гиззатуллин возглавил технополис «Химград».
- 2016 — террористический акт в Стамбуле. Погибли 44 человека (в том числе 36 полицейских), ранены 166 человек.
- 2018 — президент России Владимир Путин согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
- 2020 — на базе Университета Иннополис открылся первый в России Институт искусственного интеллекта.
- 2021 — пианист, композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана Эльмир Низамов стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры и искусства.
- 2021 — Ильназу Галявиеву, устроившему утром 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175, предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса — по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). В итоге его приговорили к пожизненному лишению свободы.
- 2021 — Сергея Когогина переизбрали главой ПАО «КАМАЗ» еще на 5 лет.
комментарии
И практически все его забыли... А какая глыбища была! Ни одну скамейку в Москве нельзя было установить без его разрешения. Так проходит мирская слава...