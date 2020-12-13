Горбольнице №18 присвоили имя ее основателя и экс-главы Минздрава РТ Камиля Зыятдинова

Премьер-министр Татарстана подписал постановление о присвоении Центральной городской клинической больнице №18 города Казани имени ее основателя, экс-главы Минздрава РТ, профессора Камиля Зыятдинова.

Автором инициативы выступило Министерство здравоохранения Татарстана.

Зыятдинов родился 10 июля 1951 года. Был главный врачом горбольницы №18 с 1989 по 1994 годы. Возглавлял Министерство здравоохранения Татарстана с 1994 по 2007 годы, после чего Зыятдинов стал ректором Казанской государственной медицинской академии» и был им до своей смерти, 16 июля 2005 года.

Ранее правительство Татарстана постановило присвоить Республиканскому клиническому онкодиспансеру имя знаменитого казанского хирурга-онколога Мойше Сигала: «Впредь именовать «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ имени профессора М.З. Сигала».