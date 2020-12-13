Ушел из жизни «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

Сегодня на 77-ом году жизни умер российский актер, диктор Евгений Хорошевцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Евгений Александрович был народным артистом России, «голосом Кремля». Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — передает «РИА Новости» его слова.



Хорошевцев был учеником знаменитого диктора Юрия Левитана.

Он родился в Москве в 1944 году. В возрасте девяти лет начал занимался в театральной студии В. В. Книппера Дома культуры им. Зуева. Спустя семь лет устроился на работу в Москонцерт. Получил актерское образование в молодежной театральной студии при Москонцерте, окончил факультет эстрадного искусства в ГИТИСе по специальности «режиссер музыкального театра, режиссер эстрады и массовых представлений». Сыграл несколько ролей в кино.



С 1968 года работал режиссером Всесоюзного радио. Совместно с диктором Юрием Левитаном вел праздничные демонстрации, посвященные 1 Мая и годовщинам Октябрьской социалистической революции. Также на Всесоюзном радио после трансляции боя часов Спасской башни оповещал о начале программы «Время, события, люди».



С мая 2000 года и по сей день работал диктором протокольных мероприятий президента России. С 2007 года был диктором парадов Победы на Красной площади. Вместе с Анной Шатиловой вел торжественные марши в честь парада Красной армии 7 ноября 1941 года. С 2009 года был ведущим военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».



Татьяна Леухина