Путин поздравил работников КАМАЗа с 50-летием: «Мы все, вся страна, гордимся вашими результатами»
Президент РФ Владимир Путин на митинге, посвященном 50-летию КАМАЗа, поздравил работников с юбилеем.
«Я хочу поблагодарить всех вас за работу. Мы все, вся страна, гордимся вашими результатами. Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу — это рабочие, это строители, инженеры, ученые, которые в 1969 году начали этот замечательный, прекрасный проект», — сказал Путин.
Он также обратил внимание, что здесь работают люди самых разных национальностей, вероисповеданий и возрастов.
«Такой замечательный сплав получился, очень энергичный, устремленный вперед. А какие вы создаете современные замечательные продукты! Какие машины!» — отметил президент России.
По его словам, КАМАЗ стал не только всероссийским, но и международным брендом, в том числе благодаря спортсменам команды «КАМАЗ-мастер».ОбществоВласть Татарстан
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