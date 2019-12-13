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Путин поздравил работников КАМАЗа с 50-летием: «Мы все, вся страна, гордимся вашими результатами»

18:47, 13.12.2019
Путин поздравил работников КАМАЗа с 50-летием: «Мы все, вся страна, гордимся вашими результатами»
Фото: realnoevremya.ru

Президент РФ Владимир Путин на митинге, посвященном 50-летию КАМАЗа, поздравил работников с юбилеем.

«Я хочу поблагодарить всех вас за работу. Мы все, вся страна, гордимся вашими результатами. Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу — это рабочие, это строители, инженеры, ученые, которые в 1969 году начали этот замечательный, прекрасный проект», — сказал Путин.

Он также обратил внимание, что здесь работают люди самых разных национальностей, вероисповеданий и возрастов.

«Такой замечательный сплав получился, очень энергичный, устремленный вперед. А какие вы создаете современные замечательные продукты! Какие машины!» — отметил президент России.

По его словам, КАМАЗ стал не только всероссийским, но и международным брендом, в том числе благодаря спортсменам команды «КАМАЗ-мастер».

ОбществоВласть Татарстан
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