Хронология военной спецоперации: самое важное за 12 мая
Ключевые события 78-го дня специальной военной операции России на Украине
День 78-й: Кремль и Медведев о возможности ядерной войны, карательные рейды в Харьковской области
По данным Министерства обороны России на 12 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 3 022 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 832 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 366 установок реактивных систем залпового огня, 304 зенитных ракетных комплекса, 164 самолета и 125 вертолетов.
- Министерство обороны России утром 12 мая сообщило о поражении высокоточными ракетами воздушного базирования еще 34 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, четырех пунктов управления и двух складов боеприпасов у города Новгород-Северский в Черниговской области — ликвидированы более 320 националистов, из строя выведены 72 единицы военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией около Одессы уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, у Краснопавловки в Харьковской области — склад ракетно-артиллерийского вооружения. У острова Змеиный сбит «Байрактар-ТБ2». Кроме того, в воздухе перехвачены 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч».
- По данным Минобороны России, высокоточными ракетами воздушного базирования за 12 мая поражены 38 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, четыре пункта управления, четыре склада боеприпасов около Соледара (ДНР) и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США у Харькова. При ударах уничтожены более 170 националистов, из строя выведена 41 единица военной техники. Над островом Змеиный в воздухе сбит один украинский беспилотник, перехвачены три баллистические ракеты «Точка-У». Оперативно-тактической и армейской авиацией ликвидировано хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе Врубовки (ЛНР) и 45 районов скопления живой силы и военной техники.
- Подразделениями артиллерии за 12 мая поражены 358 районов скопления живой силы и украинской военной техники, 14 пунктов управления и семь артиллерийских подразделений на огневых позициях. Около села Долина в Харьковской области ликвидирована пусковая установка ЗРК С-300, проинформировали в Минобороны России. У поселка Полевое (ДНР) уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».
- Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать медицинские объекты в военных целях. По данным Минобороны РФ, в пгт Боровское (ЛНР) в поликлинике находятся раненые боевики украинских националистических формирований, а пациентов, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть ее. На всех подступах к объекту подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Лисичанске (ЛНР) в зданиях детской больницы и медколледжа оборудован опорный пункт ВСУ, а на их территории размещено тяжелое вооружение.
- В Минобороны России сообщили, что обладают достоверной информацией о карательных рейдах, проводимых неонацистами и сотрудниками СБУ в Харьковской области. Они проверяют местных жителей на пророссийские взгляды и факты передачи какой-либо информации российским военнослужащим и народной милиции республик Донбасса. Подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» УК Украины и увозят в неизвестном направлении, заявил Михаил Мизинцев. В Минобороны России считают, что так украинские власти пытаются запугать граждан и «скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране, вызванную деструктивной политикой официального Киева».
- За минувшие сутки на «горячую линию» Россия получила от украинских граждан 102 просьбы об эвакуации на ее территорию, а также в ДНР, ЛНР и на подконтрольные Вооруженным силам РФ районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных насчитывается 2 755 455 таких обращений, сообщил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию. Там напомнили, что Россия каждый день в 10:00 открывает гумкоридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону РФ, и заявили о готовности организовать иные маршруты и обеспечить безопасную эвакуацию.
- Без участия киевских властей в Россию за прошедшие сутки из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали 19 575 человек, в том числе 4 006 детей. В общей сложности с начала спецоперации на российскую территорию вывезли уже 1 237 256 мирных граждан, из которых 215 583 — несовершеннолетние. Государственную границу РФ пересекли 165 876 частных машин, в том числе 7 810 за минувшие сутки.
- Президент России Владимир Путин вновь прокомментировал санкции, которые западные страны ввели после начала спецоперации на Украине, и их последствия. По его мнению, «их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан». Глава государства предупредил, что подобная одержимость «неминуемо приведет к труднообратимым последствиям». Россия же, уверяет он, с секционным гнетом справляется.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин, посетивший Луганскую Народную Республику, сообщил, что восстановительных работ там предстоит очень много. И движение в этом направлении уже есть. Так, например, заработала Луганская тепловая электрическая станция. Важнейшими задачами, стоящими перед ЛНР, он назвал запуск экономики и восстановление разрушенных инфраструктуры и жилья.
- Россия запросила на 13 мая открытое заседание Совета Безопасности ООН. Она хочет представить новые доказательства того, что в американских лабораториях на Украине реализовывались военные биологические программы. Новые сведения об этом Министерство обороны РФ опубликовало 11 мая, сообщив, что идеологами деятельности биолабораторий выступили лидеры Демократической партии — к ней причастны бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Джо Байден.
- Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Киева оружием со стороны НАТО, подготовка украинских войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран у российских границ «повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией». Он предупредил, что в случае его возникновения есть риск, что он привет к катастрофе — к ядерной войне. В связи с этим он призвал Запад «думать о своих действиях».
- Тем временем помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказала, что Штаты не допускают возможности поставок ядерного оружия на Украину. Об этом не может быть и речи, заявила она. Донфрид напомнила, США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружение.
- В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна как и все хочет избежать прямого столкновения с НАТО. По его словам, не желают этого в том числе и на Западе. Он обратил внимание на то, что об этом говорил даже американский лидер Джо Байден.
- В Набережных Челнах суд на 30 тысяч рублей оштрафовал местного жителя за плакат, дискредитирующий Вооруженные силы России. Его он демонстрировал 9 мая рядом с мемориалом «Родина-мать» во время праздничного мероприятия ко Дню Победы. Мужчина свою вину признал и заявил, что выбрал для своих действий неправильное место и время. Как рассказали в суде, в руках он держал плакат с надписью «Пир во время чумы», его конфисковали.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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