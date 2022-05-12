Хронология военной спецоперации: самое важное за 12 мая

Ключевые события 78-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 78-й: Кремль и Медведев о возможности ядерной войны, карательные рейды в Харьковской области

По данным Министерства обороны России на 12 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 3 022 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 832 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 366 установок реактивных систем залпового огня, 304 зенитных ракетных комплекса, 164 самолета и 125 вертолетов.



Министерство обороны России утром 12 мая сообщило о поражении высокоточными ракетами воздушного базирования еще 34 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, четырех пунктов управления и двух складов боеприпасов у города Новгород-Северский в Черниговской области — ликвидированы более 320 националистов, из строя выведены 72 единицы военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией около Одессы уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, у Краснопавловки в Харьковской области — склад ракетно-артиллерийского вооружения. У острова Змеиный сбит «Байрактар-ТБ2». Кроме того, в воздухе перехвачены 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч».

Кадр видео Минобороны России

По данным Минобороны России, высокоточными ракетами воздушного базирования за 12 мая поражены 38 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, четыре пункта управления, четыре склада боеприпасов около Соледара (ДНР) и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США у Харькова. При ударах уничтожены более 170 националистов, из строя выведена 41 единица военной техники. Над островом Змеиный в воздухе сбит один украинский беспилотник, перехвачены три баллистические ракеты «Точка-У». Оперативно-тактической и армейской авиацией ликвидировано хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе Врубовки (ЛНР) и 45 районов скопления живой силы и военной техники.

Подразделениями артиллерии за 12 мая поражены 358 районов скопления живой силы и украинской военной техники, 14 пунктов управления и семь артиллерийских подразделений на огневых позициях. Около села Долина в Харьковской области ликвидирована пусковая установка ЗРК С-300, проинформировали в Минобороны России. У поселка Полевое (ДНР) уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Кадр видео Минобороны России

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать медицинские объекты в военных целях. По данным Минобороны РФ, в пгт Боровское (ЛНР) в поликлинике находятся раненые боевики украинских националистических формирований, а пациентов, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть ее. На всех подступах к объекту подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Лисичанске (ЛНР) в зданиях детской больницы и медколледжа оборудован опорный пункт ВСУ, а на их территории размещено тяжелое вооружение.

В Минобороны России сообщили, что обладают достоверной информацией о карательных рейдах, проводимых неонацистами и сотрудниками СБУ в Харьковской области. Они проверяют местных жителей на пророссийские взгляды и факты передачи какой-либо информации российским военнослужащим и народной милиции республик Донбасса. Подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» УК Украины и увозят в неизвестном направлении, заявил Михаил Мизинцев. В Минобороны России считают, что так украинские власти пытаются запугать граждан и «скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране, вызванную деструктивной политикой официального Киева».

Кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки на «горячую линию» Россия получила от украинских граждан 102 просьбы об эвакуации на ее территорию, а также в ДНР, ЛНР и на подконтрольные Вооруженным силам РФ районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных насчитывается 2 755 455 таких обращений, сообщил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию. Там напомнили, что Россия каждый день в 10:00 открывает гумкоридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону РФ, и заявили о готовности организовать иные маршруты и обеспечить безопасную эвакуацию.

Без участия киевских властей в Россию за прошедшие сутки из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали 19 575 человек, в том числе 4 006 детей. В общей сложности с начала спецоперации на российскую территорию вывезли уже 1 237 256 мирных граждан, из которых 215 583 — несовершеннолетние. Государственную границу РФ пересекли 165 876 частных машин, в том числе 7 810 за минувшие сутки.

Кадр видео Минобороны России

Президент России Владимир Путин вновь прокомментировал санкции, которые западные страны ввели после начала спецоперации на Украине, и их последствия. По его мнению, «их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан». Глава государства предупредил, что подобная одержимость «неминуемо приведет к труднообратимым последствиям». Россия же, уверяет он, с секционным гнетом справляется.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, посетивший Луганскую Народную Республику, сообщил, что восстановительных работ там предстоит очень много. И движение в этом направлении уже есть. Так, например, заработала Луганская тепловая электрическая станция. Важнейшими задачами, стоящими перед ЛНР, он назвал запуск экономики и восстановление разрушенных инфраструктуры и жилья.

Россия запросила на 13 мая открытое заседание Совета Безопасности ООН. Она хочет представить новые доказательства того, что в американских лабораториях на Украине реализовывались военные биологические программы. Новые сведения об этом Министерство обороны РФ опубликовало 11 мая, сообщив, что идеологами деятельности биолабораторий выступили лидеры Демократической партии — к ней причастны бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Джо Байден.



Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Киева оружием со стороны НАТО, подготовка украинских войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран у российских границ «повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией». Он предупредил, что в случае его возникновения есть риск, что он привет к катастрофе — к ядерной войне. В связи с этим он призвал Запад «думать о своих действиях».

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказала, что Штаты не допускают возможности поставок ядерного оружия на Украину. Об этом не может быть и речи, заявила она. Донфрид напомнила, США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружение.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна как и все хочет избежать прямого столкновения с НАТО. По его словам, не желают этого в том числе и на Западе. Он обратил внимание на то, что об этом говорил даже американский лидер Джо Байден.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах суд на 30 тысяч рублей оштрафовал местного жителя за плакат, дискредитирующий Вооруженные силы России. Его он демонстрировал 9 мая рядом с мемориалом «Родина-мать» во время праздничного мероприятия ко Дню Победы. Мужчина свою вину признал и заявил, что выбрал для своих действий неправильное место и время. Как рассказали в суде, в руках он держал плакат с надписью «Пир во время чумы», его конфисковали.

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