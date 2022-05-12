Минобороны: российская авиация поразила 45 районов сосредоточения войск ВСУ

Российская авиация уничтожила еще 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также хранилище топлива в районе Врубовки Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение дня высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР).

Конашенков добавил, что в районе Харькова была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Также в результате ударов уничтожены более 170 националистов, поражена 41 единица военной техники Украины, передает ТАСС.

Фото: mil.ru

Сегодня в Минобороны сообщили, что ракетные войска России уничтожили украинский ЗРК С-300, три пусковые установки РСЗО «Смерч» и два склада боеприпасов. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки поражено 13 украинских беспилотников.

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Диана Жиленкова