Российские войска уничтожили украинский С-300 и два склада боеприпасов

Ракетные войска России уничтожили украинский ЗРК С-300, три пусковые установки РСЗО «Смерч» и два склада боеприпасов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



12 пунктов управления украинских войск, 405 скоплений живой силы и техники противника и 26 артиллерийских подразделений. Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над украинскими населенными пунктами.

Фото: кадр видео Минобороны России

Оперативно-тактическая и армейская авиация в ночь на 11 мая поразила 93 украинских объекта, в числе которых два пункта управления, 69 районов скопления живой силы и военной техники и три склада ВСУ.

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Маргарита Головатенко