«Лукойл» купит АЗС Shell, Кремль и МИД — об угрозе нового расширения НАТО и еще 9 карточек дня

15:00, 12.05.2022 13 5
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Сегодня экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева освободили по УДО, «Лукойл» объявил о покупке российских заправок Shell, а Siemens — об окончательном уходе из России. Тем временем в Кремле и Министерстве иностранных дел отреагировали на угрозу нового расширения НАТО, президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис, а заместитель Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что столкновение России с альянсом может перерасти в глобальную войну. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».


комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12 май
    Надеюсь после этого бензин на шелле улучшиться
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    Анонимно 12 май
    Надеемся, что не ухудшиться )))))
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    Анонимно 12 май
    Если на лукойл бензин не изменится, то не ухудшится
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    Анонимно 12 май
    Там вообще конечно заправляться чревато, только за кофе заезжать
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  • Анонимно 12 май
    Запад украл ЗВР России, а Лукойл будет покупать заправки Shell??? Это шутка? Заправки надо национализировать до возврата ЗВР!!!!!!
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