«Лукойл» купит АЗС Shell, Кремль и МИД — об угрозе нового расширения НАТО и еще 9 карточек дня

Сегодня экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева освободили по УДО, «Лукойл» объявил о покупке российских заправок Shell, а Siemens — об окончательном уходе из России. Тем временем в Кремле и Министерстве иностранных дел отреагировали на угрозу нового расширения НАТО, президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис, а заместитель Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что столкновение России с альянсом может перерасти в глобальную войну. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».
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