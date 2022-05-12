Госдеп США: о поставках ядерного оружия на Украину не может быть и речи

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Америка не допускает возможности поставок ядерного оружия на Украину. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако о поставках ядерного оружия не может быть и речи, подчеркнула Донфрид.

Также она добавила, что США ясно сигнализируют России, что не собираются ввязываться в боевые действия на Украине и не добиваются их расширения. Помощник госсекретаря отметила, что это не конфликт между двумя указанными странами.

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На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков повышенной готовности российских ядерных сил. Он подчеркнул, что ядерную войну нельзя вести и выиграть тоже.



6 мая заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно. Страна твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».

В конце апреля президент России Владимир Путин предупредил, что если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. В случае создания угрозы для России она использует в ответ средства, которых пока нет у оппонентов.

Дарья Акимова