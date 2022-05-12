Госдеп США: о поставках ядерного оружия на Украину не может быть и речи
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Америка не допускает возможности поставок ядерного оружия на Украину. Об этом сообщает «РИА Новости».
По ее словам, США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако о поставках ядерного оружия не может быть и речи, подчеркнула Донфрид.
Также она добавила, что США ясно сигнализируют России, что не собираются ввязываться в боевые действия на Украине и не добиваются их расширения. Помощник госсекретаря отметила, что это не конфликт между двумя указанными странами.
На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков повышенной готовности российских ядерных сил. Он подчеркнул, что ядерную войну нельзя вести и выиграть тоже.
6 мая заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно. Страна твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».
В конце апреля президент России Владимир Путин предупредил, что если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. В случае создания угрозы для России она использует в ответ средства, которых пока нет у оппонентов.
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