Хуснуллин о визите в Луганск: «Работы предстоит много, но первые шаги уже делаются»
Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги визита в Луганск. По его словам, возобновила работу Луганская тепловая электрическая станция.
— Работы предстоит много, но первые шаги уже делаются, — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.
По его словам, важнейшими задачами являются запуск экономики, а также восстановление инфраструктуры и жилья.
На прошлой неделе вице-премьер России посетил освобожденные территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах.
Тогда Хуснуллин предложил использовать Мариупольский торговый порт в качестве транспортного хаба — «погрузочно-разгрузочной площадки для огромной номенклатуры всего необходимого для масштабных работ» по восстановлению Донбасса.
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