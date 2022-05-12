Хуснуллин о визите в Луганск: «Работы предстоит много, но первые шаги уже делаются»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги визита в Луганск. По его словам, возобновила работу Луганская тепловая электрическая станция.



— Работы предстоит много, но первые шаги уже делаются, — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

По его словам, важнейшими задачами являются запуск экономики, а также восстановление инфраструктуры и жилья.

На прошлой неделе вице-премьер России посетил освобожденные территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах.

Тогда Хуснуллин предложил использовать Мариупольский торговый порт в качестве транспортного хаба — «погрузочно-разгрузочной площадки для огромной номенклатуры всего необходимого для масштабных работ» по восстановлению Донбасса.

Диана Жиленкова