Суд оштрафовал челнинца на 30 тысяч рублей за плакат на параде 9 Мая, дискредитирующий ВС России

Набережночелнинский городской суд оштрафовал местного жителя за плакат, дискредитирующий Вооруженные силы России — челнинец демонстрировал его 9 Мая со стороны мемориала «Родина-Мать» на проспекте Мусы Джалиля — во время проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы, сказано в сообщении горсуда.



Установлено, что челнинец «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, <…> держал в руках и демонстрировал окружающим плакат с надписью «Пир во время чумы», тем самым искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ».

На судебном заседании мужчина признал вину. Он пояснил, что выбрал для своих действий неправильное место и время, просил назначить наказание в виде штрафа.

Суд признал жителя Челнов виновным по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил ему административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Плакат у челнинца конфисковали. Постановление суда в законную силу не вступило.

Фото: realnoevremya.ru

В марте по аналогичной статье суд в Челнах штрафовал девушку (она написала на полу кабины лифта и на полу одного из этажей краской черного цвета надписи «Нет войне», оскорбительную запись в отношении президента страны и перечеркнутую латинскую букву «Z») и мужчину (он демонстрировал плакат, дискредитирующий Вооруженные силы России, на парковке возле торгового центра на заднем стекле своего автомобиля).

Маргарита Головатенко