Хронология военной спецоперации: самое важное за 7 мая

Ключевые события 73-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 73-й: эвакуация мирных граждан с «Азовстали» завершена, уничтожение вооружения от США и Европы

По данным Министерства обороны России на 7 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 2 902 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 728 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 378 орудий полевой артиллерии и минометов, 764 беспилотных летательных аппарата, 333 установки реактивных систем залпового огня, 296 зенитных ракетных комплексов, 154 самолета и 115 вертолетов.

Министерство обороны России утром 7 мая сообщило об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС пяти районов скопления живой силы и военной техники ВСУ и склада боеприпасов около города Бахмут (ДНР). Оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшую ночь поразила 18 военных объектов Украины, в том числа два пункта управления у Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего около н.п. Дачное Одесской области. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление военной техники, поступившей от США и Европы. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники.

В ночь на 7 мая российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов ВСУ, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Над Изюмом в Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», сообщили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны России на вечер 7 мая, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах около Арциза, Одессы и Вознесенска уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотники и авиационные средства поражения. Оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» у железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области ликвидированы крупные скопления вооружения и военной техники, которые на Украину доставили из США и Европы, и личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Около острова Змеиный в воздухе сбиты украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотника «Байрактар-ТБ2». Кроме того, уничтожен десантно-штурмовой катер «Станислав», проинформировали в Минобороны РФ. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 42 района скопления живой силы и военной техники ВСУ около пгт Волчеяровка (ЛНР) и два склада боеприпасов у Северска (ДНР).

Министерство обороны России сообщило о завершении гуманитарной операции по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината «Азовсталь», которая проводилась при участии представителей ООН и МККК с 5 мая. За это время удалость вывезти 51 человека — 22 женщины, 18 мужчин и 11 детей. За сегодняшний день эвакуировали одного мирного жителя. Спасенные в сопровождении представителей ООН и МККК убыли в избранные места временного размещения.



Кадр видео Минобороны России

По данным штаба территориальной обороны ДНР, из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района с 8 утра 6 мая по 8 утра 7 мая эвакуировали 373 человека. Среди них 43 ребенка. Всего с 5 марта этого года в Безыменное вывезли 28 709 человек.

За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы 18 583 человека, в том числе 1 841 ребенок. Всего с начала спецоперации на российскую территорию вывезли уже 1 165 957 человек, из которых 205 640 — дети, сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны России, в Северске и Серебрянке (ДНР) киевским режимом проведена очередная акция в целях дискредитации Вооруженных сил РФ перед мировой общественностью — переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и машины, оказывающих малейшее сопротивление мирных жителей подвергали физическому насилию. Все это снимали на видео и фотографировали зарубежные и украинские журналисты. Постановочные «акты мародерства», совершенные якобы российскими военнослужащими, планируется опубликовать в украинских и мировых СМИ после освобождения этих городов Вооруженными силами России, предупредили в Минобороны РФ.

Фото: Минобороны России

В ведомстве также сообщили, что в Покровском районе ДНР украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции. Они намерены взорвать ее, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск». В случае реализации этого «сценария» в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек, предупредил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Из-за отсутствия необходимого объема воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что вызовет перебои с электроснабжением на большей части ДНР, в Запорожской и Днепропетровской областях.



Мизинцев также рассказал, что 8 мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны киевский режим намерен осуществить очередные провокации с гибелью мирных граждан. Их цель — обвинение Вооруженных сил РФ в неизбирательных ракетных ударах. По данным Минобороны России, подразделения ВСУ планируют нанести удары ОТР «Точка-У» по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске.

После того, как в интернете распространилось видео, как в одном из сел Херсонской области неизвестные издеваются над лежащими телами нескольких российских военных, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать эти факты. На кадрах видно, как злоумышленники растаскивали вещи погибших, их уже задержали. Следком изучит обстоятельства этого преступления, причастных к нему привлекут к уголовной ответственности.

Фото: sledcom.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на Родину вернулись 11 гражданских моряков с сухогруза «Авангард», которых незаконно удерживали на Украине. По ее словам, они более 70 дней находились практически в полной изоляции от внешнего мира, им запрещали общаться с родственниками. Как утверждает омбудсмен, в Измаиле на судоремонтных заводах незаконно удерживаются еще 60 моряков с семи российских судов: «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Рондо» и «Свирь».

Следственный комитет России завершает расследование нескольких уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и командиров ВСУ, обвиняемых в совершении преступлений против мира и безопасности человечества. Затем их передадут в прокуратуры ДНР и ЛНР. Рассмотрят уголовные дела суды народных республик. СКР установил уже около 300 конкретных имен украинских военнослужащих и боевиков нацбатальонов, причастных к преступлениям против мирного населения. В ведомстве заверили, что они и другие виновные «рано или поздно предстанут перед судом».

«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, Штаты участвуют в военных действиях на украинской территории — они направили туда не только вооружения, но и разведчиков. Володин утверждает, что «иностранные советники и инструкторы» действуют на Украине еще со времен госпереворота. Однако на сегодняшний день «Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях» против России, считает спикер Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

Народная милиция Луганской народной республики и Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль администрацию города Попасная. Как рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник, в нем больше двух месяцев идут «ожесточенные бои». «Врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город Попасная», — сообщил он.

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