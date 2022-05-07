Минобороны России: ракетные войска и артиллерия поразили за ночь 240 целей ВСУ

Фото: кадр видео Минобороны

За минувшую ночь российские ракетные войска и артиллерия поразили 240 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные привел официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также в течение ночи уничтожены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, передает ТАСС.

В общей сложности с начала проведения спецоперации ликвидированы 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотника, 295 зенитных ракетных комплексов, 2 895 танков и другой военной техники, добавил Конашенков.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

По данным Минобороны, вчера российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики (ЛНР). Помимо этого, в районе Изюма были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

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Диана Жиленкова