Минобороны России: ракетные войска и артиллерия поразили за ночь 240 целей ВСУ
За минувшую ночь российские ракетные войска и артиллерия поразили 240 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные привел официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, также в течение ночи уничтожены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, передает ТАСС.
В общей сложности с начала проведения спецоперации ликвидированы 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотника, 295 зенитных ракетных комплексов, 2 895 танков и другой военной техники, добавил Конашенков.
По данным Минобороны, вчера российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики (ЛНР). Помимо этого, в районе Изюма были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
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