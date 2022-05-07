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Москалькова сообщила об освобождении 11 российских моряков, которых удерживали в порту Измаила

08:42, 07.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Москалькова сообщила об освобождении 11 российских моряков, которых удерживали в порту Измаила
Фото: vk.com/ombudsmanrf

В Россию вернулись 11 гражданских моряков с сухогруза «Авангард», которых незаконно удерживали на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, судно прибыло в украинский город Измаил из Греции еще в декабре прошлого года для проведения ремонта. Однако с начала специальной военной операции сухогруз и его экипаж заблокировали охраной порта и украинскими пограничниками.

Фото: telegram-канал Уполномоченного по правам человека в России

Как отметила Москалькова, российские моряки более 70 дней находились практически в полной изоляции от внешнего мира, им запрещали общаться с родственниками. Также они не могли покинуть судно, экипаж остался без средств к существованию, лекарств и медицинской помощи, передает ТАСС.

— К сожалению, в Измаиле на судоремонтных заводах вопреки нормам права и принципам гуманизма продолжают незаконно удерживать еще 60 моряков с 7 российских судов: «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Рондо», «Свирь», — добавила омбудсмен.

В прошлом месяце Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали в порту Мариуполя. По ее словам, у экипажа судна «Азов Конкорд» отобрали средства связи и документы. Выход в море был заминирован.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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