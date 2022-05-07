В Минобороны России сообщили об уничтожении в Харьковской области военной техники от США и стран Европы

В районе железнодорожной станции Богодухов в Харьковской области Украины российская армия уничтожила крупное скопление вооружения военной техники, поступившей от США и стран Европы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также за минувшую ночь российская авиация уничтожила 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в Одесской области, передает RT.

Фото: кадр видео Минобороны России

По данным Минобороны, российские ракетные войска и артиллерия также за ночь поразили 240 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего с начала проведения спецоперации ликвидированы 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотника, 295 зенитных ракетных комплексов, 2 895 танков и другой военной техники.

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Диана Жиленкова