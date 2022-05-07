За сутки из Мариуполя в село Безыменное ДНР эвакуировали более 370 граждан

Фото: скриншот видео Минобороны России

Из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой народной республики за последние сутки эвакуировали 373 человека. Такие данные приводит штаб территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что город покинули в том числе 43 ребенка. В общей сложности с 5 марта в Безыменное эвакуировали 28 709 мирных жителей, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне в Минобороны сообщили, что Россия доставила на Украину уже свыше 18 тысяч тонн гуманитарной помощи. Также организованы 977 гуманитарных акций, шесть из них — за последние сутки. В ходе мероприятий население получило 293,6 тонны предметов первой необходимости.

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Диана Жиленкова