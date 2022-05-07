Минобороны России сообщило об уничтожении вооружения, поставленного США и ЕС

Фото: кадр видео Минобороны

Ракетами «Искандер» в районах ж/д станций Красноград и Карловка Харьковской области Украины уничтожили крупные скопления оружия и техники из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами ВКС России поразили 42 района сосредоточения силы и украинской военной техники в районе населённого пункта Волчеяровка, а также два склада боеприпасов в районе Северска. Также авиация поразила 26 военных объектов, были уничтожены до 210 националистов, пишет «РИА Новости».

Фото: Кадр видео Минобороны России

Также Конашенко сообщил, что в районе острова Змеиный на Украине российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два «Байрактара-ТБ2», уничтожила украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании предупреждал, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения.



Татьяна Леухина