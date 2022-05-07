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Бастрыкин поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военными на Украине

11:57, 07.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Бастрыкин поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военными на Украине
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военнослужащими на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Следкома, в Интернете появилось видео, на котором неизвестные в одном из сел в Херсонской области издеваются над лежащими телами российских военных. Помимо этого, растасканы вещи погибших. Отмечается, что мародеров уже задержали.

Фото: sledcom.ru

Как добавили в ведомстве, все обстоятельства данного преступления тщательно изучат. Причастных к нему лиц привлекут к уголовной ответственности, передает ТАСС.

Несколько дней назад Следком установил причастность еще двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных граждан в Донбассе. По данным ведомства, один из них — начальник штаба, первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады полковник Андрей Качанов.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о спецоперации на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Происшествия

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