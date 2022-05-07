Бастрыкин поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военными на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военнослужащими на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Следкома, в Интернете появилось видео, на котором неизвестные в одном из сел в Херсонской области издеваются над лежащими телами российских военных. Помимо этого, растасканы вещи погибших. Отмечается, что мародеров уже задержали.

Фото: sledcom.ru

Как добавили в ведомстве, все обстоятельства данного преступления тщательно изучат. Причастных к нему лиц привлекут к уголовной ответственности, передает ТАСС.

Несколько дней назад Следком установил причастность еще двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных граждан в Донбассе. По данным ведомства, один из них — начальник штаба, первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады полковник Андрей Качанов.

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Диана Жиленкова