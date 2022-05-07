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В районе острова Змеиный на Украине авиация России сбила Су-24, Су-27 и три Ми-8 с десантом

19:59, 07.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В районе острова Змеиный на Украине авиация России сбила Су-24, Су-27 и три Ми-8 с десантом
Фото: wikimedia.org

В районе острова Змеиный на Украине российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два «Байрактара-ТБ2», уничтожила украинский десантно-штурмовой катер «Станислав». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Высокоточным оружием на военных аэродромах в районах Арциза, Одессы и Вознесенска ВС России уничтожили авиационную технику Украины, в том числе беспилотники, пишет «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские ракетные войска и артиллерия поразили 240 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). В течение ночи были уничтожены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Татьяна Леухина
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