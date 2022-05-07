Володин заявил, что США должны понести ответственность за преступления, совершаемые киевским режимом

Руководство США должно в том числе понести ответственность за преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



По его словам, американские власти должны пополнить список военных преступников. Как отметил Володин, США принимают участие в боевых действиях на Украине.

— Сегодня Вашингтон, по сути, координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны, — приводит его слова ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня утром сообщалось, что США выделят дополнительную военную помощь Украине на $150 млн. Как рассказал американский лидер Джо Байден, Киеву передадут артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.



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Диана Жиленкова