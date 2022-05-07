Минобороны предупредило о планах ВСУ нанести удары «Точками-У» на западе Украины для обвинения России

Фото: скриншот видео Минобороны России

Киевский режим 8 мая планирует нанести удары ракетами «Точка-У» во Львовской и Волынской областях Украины для обвинения российских военных в неизбирательных обстрелах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, 8 мая в западных районах Украины Киев планирует осуществить провокации с гибелью мирных граждан для обвинения российских военных в ракетных ударах.

Националисты планируют взорвать плотину в ДНР, рядом с которой проживают около 7 тысяч человек. Сфабрикованные украинскими властями акции о «злодеяниях русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ, передает ТАСС.

Фото: mil.ru

Вчера Минобороны России предупредило о готовящейся провокации СБУ с применением химического оружия. Мизинцев сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и националисты готовят провокации с подрывом химических предприятий в Донбассе. Например, на предприятии «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики разместили тяжелое вооружение.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий спецоперации России на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.



Татьяна Леухина