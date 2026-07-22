При атаке на склад Wildberries в Краснодаре погибли два человека

Компания начала выплаты селлерам за поврежденные товары

Фото: Михаил Захаров

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о двух погибших и 10 пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на логистический центр компании в Краснодаре.

— Сегодня начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую очередь нам важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей — их более 88 тысяч, — написала она в своих социальных сетях.

Татьяна Ким добавила, что работа склада приостановлена. Компания перестраивает логистику, но приоритетом остается сборка покупательских заказов. Ранее сообщалось, что на складах Wildberries ведутся работы по ликвидации последствий атак.

Вадим Вахрушев