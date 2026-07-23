Москва, Петербург и Татарстан — лидеры по кредиторской задолженности компаний

«Реальное время» составило рейтинг регионов России по объему кредиторской задолженности организаций, в том числе просроченной

Фото: Реальное время

По состоянию на конец апреля 2026 года совокупный объем кредиторской задолженности у российских компаний составил 141,6 трлн рублей. Самые большие суммы — у Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана, наименьшие — у Еврейской автономной области, Калмыкии и Тывы. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, такого рода долги не всегда говорят о финансовом состоянии фирм, гораздо весомее показатель по просроченной «кредиторке», а вот тут наша республика заняла 11-е место. Подробнее о том, чем отличается кредиторская от дебиторской и кредитной задолженности и как связаны с просрочками нерадивые покупатели того или иного товара, — в материале «Реального времени».

Еврейская автономная область — лидер по наименьшему объему кредиторской задолженности

По итогам января — апреля 2026 года лидером по наименьшему объему кредиторской задолженности в организациях оказалась Еврейская автономная область (10,8 млрд). В топ-5 также попали республики Калмыкия (12 млрд), Тыва (21,2 млрд), Алтай (33,9 млрд) и Ингушетия (48,6 млрд), следует из данных Росстата. Подчеркнем, что при подсчетах аналитики не учитывали субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные учреждения и некредитные финансовые организации.

На 6—10-м местах рейтинга расположились Ненецкий автономный округ (51,9 млрд), республики Адыгея (53,6 млрд) и Карачаево-Черкесия (62 млрд), а также Костромская область (85,5 млрд) и Республика Северная Осетия — Алания (85,7 млрд).

Совокупный объем кредиторской задолженности у российских компаний — 141,6 трлн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что под кредиторской задолженностью, или, как говорят в кругу предпринимателей, «кредиторкой», подразумеваются все взятые, но еще не оплаченные обязательства в бизнесе. Иными словами, сюда входят деньги, которые компания должна — банку за кредит, налоговой, поставщикам и сотрудникам, учредителям.

При этом важно понимать, что «кредиторская задолженность» и «задолженность по кредитам» — это не одно и то же. Во втором случае кредит — это только один из видов «кредиторки». Приведем пример: мебельная фабрика работает по предоплате и получает деньги от покупателя за шкаф. После получения аванса компания начинает собирать мебель, но с этого момента на бизнесе «висит» кредиторская задолженность перед покупателем.

Сама по себе кредиторская задолженность — очень «подвижная» вещь и не может выступать неким абсолютным показателем финансового состояния компании, так как она отражает лишь ее текущие обязательства, а при анализе важно учесть и другие показатели. Об этом «Реальному времени» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.



— Здесь важно понять, почему сложилась задолженность, есть ли у компании ресурсы для урегулирования ситуации, посчитать соотношение конкретных каких-то условий. Также стоит учитывать, что на другой чаше весов есть дебиторская задолженность — то, что должны нам. Вот мы отправили товары куда-то на склад, у нас их купили, а деньги еще от покупателей не пришли. Важно понимать, что кредиторская задолженность может возникнуть не из-за результатов финансовой деятельности фирмы, а от разбалансировки денежных потоков. Иными словами, сейчас от нас должно денег уйти больше, чем должно прийти в этот момент к нам. Однако завтра все будет по-другому, поскольку на баланс упадут деньги, которые нам должны, — объяснил собеседник издания.

Наименьший объем просрочек зафиксирован у организаций Республики Алтай

В свою очередь, у компаний есть и просроченная кредиторская задолженность. Наименьший объем просрочек зафиксирован у организаций Республики Алтай (119 млн), которая поднялась с четвертого на первое место относительно первого рейтинга. На втором месте — компании Севастополя (558 млн), на третьем — Марий Эл (585 млн), на четвертом — Забайкальского края (1 млрд), а на пятом — Новгородской области — 1,3 млрд рублей.

На шестом месте по этому показателю — Республика Адыгея (1,5 млрд), на седьмом — Кировская (1,7 млрд), а на восьмом — Костромская (1,8 млрд) области. Замыкают антитоп-10 республики Тыва (2,1 млрд) и Мордовия (2,3 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Беляева, наличие просроченной задолженности — уже «тревожный звоночек», говорящий о том, что у предприятия что-то не в порядке. Однако и в этом случае такой фактор не обязательно свидетельствует о неэффективной работе компании.

— Порой эта особенность объясняется тем, что у фирмы нерадивые плательщики, у которых возникла определенная проблема. Иными словами, у компании все в порядке, ее продукция нужна, но покупатели товара задержали оплату, — рассказал аналитик.

Он отметил, что в данном случае важно обращать внимание на условия, прописанные в договоре. Если документ предусматривает за просрочку штрафные санкции, то к предприятию могут сначала обратиться посредством «напоминающего письма», а потом подать в суд.

Татарстан стал 11-м по объему просроченной кредиторской задолженности

Отдельно про Татарстан следует упомянуть, что республика заняла 11-е место по объему просроченной кредиторской задолженности с результатом в 79,6 млрд рублей. Это на 300 млн рублей, или на 0,4%, меньше, чем у Башкортостана, который оказался среди аутсайдеров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также добавим, что объем просроченной кредиторской задолженности у Татарстана составляет 2,1% от общей суммы «кредиторки». По величине доли просроченной кредиторской задолженности к общей сумме данных долгов республика стала 25-й среди регионов России. Для сравнения: наименьшие показатели здесь — у Краснодарского края (0,2%), Марий Эл (0,4%) и Севастополя (0,4%), а наибольшие — у Ингушетии (76,1%), Кабардино-Балкарии (61,9%), Северной Осетии — Алании (58,1%).

Причем средняя доля просроченной кредиторской задолженности у компаний по всей России составила 4,6% от совокупной суммы «кредиторки».

В аутсайдерах по кредиторской задолженности и просрочкам — Москва

Что касается субъектов России с наибольшим объемом кредиторской задолженности, то здесь первые места достались Москве (58,5 трлн), Санкт-Петербургу (14,9 трлн) и Московской области (10,7 трлн).

Следом идут Татарстан (3,7 трлн) и Свердловская область (3,4 трлн). На 6—10-м местах антитопа по кредиторской задолженности — Нижегородская область (2,8 трлн), Краснодарский (2,7 трлн) и Красноярский (2,2 трлн) края, а еще Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2 трлн) и Приморский край (1,6 трлн).

Реальное время / realnoevremya.ru

Если рассматривать ситуацию с точки зрения просроченной кредиторской задолженности, то максимальные суммы недоплатили предприятия Москвы (2,9 трлн), Санкт-Петербурга (718,1 млрд), которые, к слову, сохранили свое «антилидерство», как и в первом случае. При этом третьими здесь оказались компании Нижегородской области (278,3 млрд) вместо Мособласти.

Четвертыми по объему просрочек стали компании Красноярского края (252,9 млрд). Относительно предыдущего показателя регион опустился на четыре позиции. Пятой оказалась Кемеровская область (195,8 млрд). На 6—10-м местах — Чеченская Республика (168,8 млрд), Тульская (155,5 млрд), Свердловская (121,2 млрд) и Московская (110 млрд) области, а еще Республика Башкортостан (79,9 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru