Песков: в Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговоров

Фото: telegram-канал Мединского

В Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговорного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На переговорах вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот.

— И непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась нами на самых различных уровнях, — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Он подчеркнул, что в Кремле к этому относятся негативно. Это не вселяет уверенности, что переговоры завершатся результативно.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. Москва не отказывается от переговоров с Киевом.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что конфликт на Украине закончится договором. Его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Он уточнил, что на российско-украинских переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины.

Татьяна Леухина