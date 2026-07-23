В Казани временно перекроют улицу Карла Маркса

Ограничения введут с 23:00 25 июля до 5:00 26 июля у дома №28

Фото: Мария Зверева

В столице Татарстана временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Карла Маркса. Это связано с реконструкцией внутриканальных тепловых сетей.

— Проезжую часть и тротуар перекроют в районе дома №28 — с 23:00 25 июля до 5:00 26 июля. В этот период на участке будут вестись работы по обновлению тепловых сетей, — сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что в Казани планируется отремонтировать 85 дорог в 30 поселках.

Вадим Вахруше