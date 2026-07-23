Посадили двоих из 15: в Казани огласили приговор по делу о фейковых младенцах

Главный лжесвидетель непроводившихся домашних родов Арам Багиян получил 7 лет колонии, вербовщица «мам» Лана Козынбаева — 7,5 года

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани огласил приговор по делу о хищении почти на 10 млн рублей по нацпроекту «Демография» путем регистрации и получения маткапитала на якобы рожденных в домашних условиях малышей. Признавший факты лжесвидетельства по таким родам юрист из Балашихи Арам Багиян получил 7 лет колонии общего режима, липовая мама двух нерожденных младенцев Лана Козынбаева — на полгода больше, передает с места журналист «Реального времени».

В прениях гособвинитель Марк Гильманов запрашивал для них реальные сроки в 8 и 8,5 года колонии общего режима соответственно.

Большая часть остальных фигурантов получила по 2—3 года лишения свободы условно, при этом двум дамам суд назначил реальные сроки в 3 года, но посчитал это наказание отбытым в период нахождения под стражей. Еще одну фигурантку суд признал виновной и отправил на принудительное лечение.

По приговору на свободу сегодня вышли уроженка Удмуртии Анна Кирилова и ранее судимая в республике Крым Зоя Салихова.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Кроме того, председательствующий по делу судья Артем Митяев удовлетворил часть поданных по делу исков — всего на сумму около 2,7 млн рублей. По паре исков отказал в удовлетворении требований, а еще за несколькими истцами признал право на обращение в порядке гражданского судопроизводства. В числе потерпевших оказались отделение Социального фонда и Республиканский центр матпомощи в Татарстане, а также схожие организации из Республики Крым, Архангельской и Нижегородской областей.

Под арест по этому делу попало имущество фигурантов на 648 тысяч рублей. Впрочем, часть подсудимых полностью погасили ущерб по своим эпизодам в ходе следствия.

Лана Козынбаева получила самый большой срок по этому делу. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, Козынбаевой вменяли 12 эпизодов хищения средств маткапитала в составе группы (ч. 4 ст. 159.2УК РФ): по версии силовиков, именно она подыскивала кандидаток на роль подставных мам в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольске. Багияну предъявляли 11 эпизодов по тому же составу УК, еще 13 дамам — по одному эпизоду мошенничества с социальными выплатами в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Именно на них оформляли и фейковых младенцев, и реальный сертификат на маткапитал. Правда, подставным мамам, как считают силовики, доставалась меньшая доля незаконных доходов, остальное «пилили» организаторы схемы.

Суд переквалифицировал обвинения по части 4 на более мягкую часть 3 статьи 159.2 УК РФ.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом Багиян признавал лишь подделку документов о домашних родах, уверяя, что средств маткапитала не похищал. Козынбаева на этапе следствия признавала лишь личное участие в двух аферах путем оформления средств господдержки за двух детей, которых не рожала.

Напомним, по версии МВД и прокуратуры Татарстана, с сентября 2020-го по июль 2023 года обвиняемые по этому делу сфальсифицировали документы о родах на дому с целью получения пособий на фейковых малышей.



Багиян до приговора находился в СИЗО, Козынбаева — под домашним арестом, суд постановил взять ее под стражу в зале суда. Еще одну обвиняемую также взяли под стражу в ходе судебного процесса — за ряд неявок на заседания.