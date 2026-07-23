В Башкирии произошло возгорание на промобъекте после атаки БПЛА
Возгорание уже ликвидируют
В Туймазинском районе Башкирии отразили налет вражеских дронов на промышленный объект, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.
По их данным, пострадавших нет. В результате падения обломков возникло возгорание, которое в настоящее время ликвидируют.
На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы.
Отмечается, что, в отличие от ВСУ, российские войска наносят удары только по военным объектам и предприятиям ВПК противника. Для этого используются высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК, регион граничит с Татарстаном.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».