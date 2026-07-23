В Башкирии произошло возгорание на промобъекте после атаки БПЛА

Возгорание уже ликвидируют

Фото: Динар Фатыхов

В Туймазинском районе Башкирии отразили налет вражеских дронов на промышленный объект, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

По их данным, пострадавших нет. В результате падения обломков возникло возгорание, которое в настоящее время ликвидируют.

На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы.

Отмечается, что, в отличие от ВСУ, российские войска наносят удары только по военным объектам и предприятиям ВПК противника. Для этого используются высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК, регион граничит с Татарстаном.

Никита Егоров