Российские военные уничтожили шесть подстанций на железных дорогах Украины

Российские военные ударами высокоточного оружия уничтожили шесть украинских тяговых электроподстанций на железных дорогах, по которым поставлялись вооружение и боеприпасы производства США и Европы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что подстанции находились в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.

Кроме того, ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300.

Всего за ночь были поражены: 40 военных объектов, два командных пункта подразделений ВСУ, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне сообщалось, что высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме. Были уничтожили ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», с ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.

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Максим Кокунин