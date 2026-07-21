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В Петербурге ушел из жизни актер Дмитрий Поднозов

19:49, 21.07.2026

Он основал театр «Особняк» в 1989 году и был его художественным руководителем

Дмитрий Поднозов, актер, режиссер и основатель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», скончался 20 июля в возрасте 64 лет. Информацию о смерти артиста подтвердило его окружение.

— Дмитрий Поднозов умер вчера, — передает ТАСС.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, где обучался в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна.

В 1989 году вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным он основал театр «Особняк» и стал его художественным руководителем. За свою карьеру снялся в ряде фильмов, включая «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея», «Капитан Волконогов бежал». В 2018 году картина «Сердце мира» с его участием получила Гран-при фестиваля «Кинотавр».

Ранее не стало режиссера КВН Светланы Масляковой.

Вадим Вахрушев

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