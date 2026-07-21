В Петербурге ушел из жизни актер Дмитрий Поднозов
Он основал театр «Особняк» в 1989 году и был его художественным руководителем
Дмитрий Поднозов, актер, режиссер и основатель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», скончался 20 июля в возрасте 64 лет. Информацию о смерти артиста подтвердило его окружение.
— Дмитрий Поднозов умер вчера, — передает ТАСС.
Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, где обучался в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна.
В 1989 году вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным он основал театр «Особняк» и стал его художественным руководителем. За свою карьеру снялся в ряде фильмов, включая «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея», «Капитан Волконогов бежал». В 2018 году картина «Сердце мира» с его участием получила Гран-при фестиваля «Кинотавр».
Ранее не стало режиссера КВН Светланы Масляковой.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».