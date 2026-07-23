В Татарстане с начала 2026 года количество преступлений снизилось на 22%

Также в республике наблюдается сокращение особо тяжких и IT-преступлений

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам января — июня 2026 года было совершено 20,6 тыс. преступлений. Это на 22% меньше в сравнении с тем же периодом 2025-го, сообщил глава МВД по республике Дамир Сатретдинов на итоговой коллегии, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Кроме того, в республике совершено 6,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений за шесть месяцев 2026 года. Это на 24,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

В то же время количество киберпреступлений снизилось в два раза за последние 12 месяцев — до 8,4 тыс. случаев по итогам января — июня 2026 года. Снизилась за упомянутый период и сумма ущерба — почти на 500 млн рублей, до 2,1 млрд рублей в первом полугодии 2026-го.

Ранее сообщалось, что Росавтодор отрицал вину ВИП-строителя М-12.

Никита Егоров