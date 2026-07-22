В Татарстане осудят мужчину, совершившего противоправные действия с малолетними

Действия были сексуального характера и совершались через интернет

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 35-летнего мужчину обвинили в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении малолетних.



Как сообщила пресс-служба СКР по республике, в 2025 году обвиняемый находился на заработках в Казани. В этот период он через интернет совершил противоправные действия в отношении трех малолетних жительниц Забайкальского края. Противоправные действия были пресечены, после того как родители одной из девочек обнаружили в ее мобильном телефоне переписку со злоумышленником и обратились в правоохранительные органы.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд Казани признал Инну Барлеву виновной в помехах правосудию.

Никита Егоров