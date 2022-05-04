В Следкоме России установили причастность командира ВСУ к обстрелу Донецка

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Алексея Майстренко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Майстренко является подозреваемым по ч. 1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

Фото: скриншот видео Минобороны России

Ведомство установило причастность командира ВСУ к обстрелу Донецка. В результате атаки пострадали мирные жители, передает ТАСС.

Несколько дней назад Следком России возбудил уголовные дела в отношении четырех украинских командиров и четырех заместителей, которые причастны к новым обстрелам Донбасса. Например, среди них есть командир 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ — полковник Игорь Иванов.

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Диана Жиленкова